Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.O. tarafından vurulan Ulusoy, ağır yaralandı.

Haliliye ilçesinin Ahmet Erseven Mahallesi'ndeki fırının sahibi İsmail Ulusoy (50) ile kiracısı M.O. arasında dükkan tahliyesi konusunda tartışma çıktı.

Şanlıurfa 'da kiracısı tarafından silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da tartıştığı kiracısı tarafından vurulan kişi öldü - Son Dakika

Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor

Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim

Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu

Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı

BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor