Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Viranşehir JASAT ekipleri, PKK/KCK/YPG üyeliği suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis bulunan N.D'nin Ballıca Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan N.D, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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