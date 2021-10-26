Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika