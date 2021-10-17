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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

17.10.2021 21:28

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken yanında yolcu olan arkadaşı ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken yanında yolcu olan arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Karacadağ karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karacadağ istikametinden Siverek'e doğru seyir halinde bulunan Bünyamin B. idaresindeki 01 ADU 260 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu İbrahim Heydo'nun kullandığı 63 MA 6048 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Heydo olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Enver A. ise yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri karayolunda yeni bir kazanın olmaması için güvenlik tedbirleri aldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden İbrahim Heydo'nun cenazesi incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa, Otomobil, Suriye, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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