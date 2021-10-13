Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 farklı araçta yapılan aramalarda, 114 kilo 500 gram esrar maddesi, 68 parça halinde 35 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.

Şanlıurfa'da 35 kilogram eroin ve 114 kilo esrarın ele geçirildiği olayda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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