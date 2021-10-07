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Şanlıurfa'da, uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da, uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

07.10.2021 16:04
Şanlıurfa'da, uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 12 adrese yapılan eş zamanlı baskında 12 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 6 kilo 800 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, çeşitli uyuşturucular, 2 hassas terazi, 145 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.


Şanlıurfa'da, uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama
Şanlıurfa'da, uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da, uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da, uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama - Son Dakika
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