Şanlıurfa'da zabıta ekipleri kasapları denetledi - Son Dakika

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri kasapları denetledi

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, kasaplarda ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, kasaplarda ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumaya yönelik denetimler kapsamında, zabıta ekipleri ilçe genelindeki kasaplarda hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Ekipler, iş yerlerindeki yürüttüğü denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunarak yasal işlem başlattı. İş yerlerine eksiklerin tamamlanması için süre verilirken, hijyen koşullarının sağlayan işletmecilere ise teşekkür edildi. Açıklamada, 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen şikayetler ile bölge bölge yapılan denetimlerde, halk sağlığını korumayı hedeflediklerini kaydetti.

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