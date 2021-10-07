Üye Girişi
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

07.10.2021 15:08

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Viranşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde 6 kilo 800 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, çeşitli uyuşturucular, 2 hassas terazi, 145 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirilmişti.

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Yargıtay'dan örnek karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz 16:22 Yargıtay'dan örnek karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası 16:00 Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası
15:55 "Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar 15:42 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar Armağan Çağlayan'ın 15:35 Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt
Tarım Kredi Kooperatifleri, 15:09 Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu 14:34 TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu

Son Dakika Haberleri
16:25 TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü
16:21 Yargıtay'dan örnek karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz
16:20 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde
15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu
15:56 Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi
15:52 KONDA'nın araştırması, Türkiye'de insanların yüzde 69'unun adalet sistemine güvenmediğini ortaya koydu
15:41 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
15:40 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış
15:35 Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt
15:27 Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı
İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu         
16:29
TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü         
16:25
7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde         
16:21
Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu         
15:58
KONDA'nın araştırması, Türkiye'de insanların yüzde 69'unun adalet sistemine güvenmediğini ortaya koydu KONDA'nın araştırması, Türkiye'de insanların yüzde 69'unun adalet sistemine güvenmediğini ortaya koydu         
15:53
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı         
15:27
Belçika'da haftalık çalışma gününün 4'e düşürülmesi gündemde Belçika'da haftalık çalışma gününün 4'e düşürülmesi gündemde         
15:09
47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı         
14:31
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 16:34:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement