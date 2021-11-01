Şanlıurfa'dan İdlib'e bir tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'daki Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi yollandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan; içerisinde 400 gıda kolisi, 500 paket çocuk bezi, 2 bin oyuncak ile 400 bayan eşarbın bulunduğu tır, derneğin Paşabağı Mahallesi'ndeki binası önünden dualarla uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek üyesi Halil Toprak, Günyüzü Derneği olarak, İdlip kırsalında çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mağdurlara insani yardım göndermenin mutluluğun yaşadıklarını söyledi.

Yardım çağrısında bulunan Toprak, "Bizler Şanlıurfa'dan tüm duyarlı insanlara, sesleniyoruz. İdlip'te kelimenin tam anlamıyla insanlık dramı yaşanmaktadır. Günyüzü Derneği olarak buradan tüm duyarlı insanlara, çağrıda bulunuyoruz. Şanlıurfa'daki bu yardım seferberliğine omuz verelim inşallah. Bu mazlumların umudu sizsiniz. Onlar çaresiz, çare sizsiniz. Öyleyse elimizden gelen yardımları esirgemeyelim. Her çeşit nakdi ve aynı yardımda bulunalım. Onlar muhacir, biz ensar olalım. Bugün 9. aracımızı gıda başta olmak üzere birçok insani yardım malzemesini İdlib'e gönderiyoruz. Emeği ve katkısı olan herkese ve gönüllülerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.