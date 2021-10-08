ŞANLIURFA MERKEZLİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika

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ŞANLIURFA merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 3,5 milyon bandrolsüz makaron, 110 bin sigara kağıdı ve 700 kaçak çakmak ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Adana ve Şanlıurfa'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3,5 milyon bandrolsüz makaron, 110 bin sigara kağıdı ve 700 kaçak çakmak ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.