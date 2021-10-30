Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Rotamız Cumhuriyet" bisiklet turu düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Urfa Bisiklet Topluluğu "URBİT" üyelerinin katılımıyla düzenlenen bisiklet turu, Abide Kavşağında başladı, Balıklıgöl Yerleşkesinin gezilmesinin ardından Toplama Merkezinde son buldu.
Şanlıurfalı gençlere vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfalı bisikletçiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için pedal çevirdi - Son Dakika