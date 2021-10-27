Sapanca Belediyesi, araç filosuna yenilerini ekledi - Son Dakika

Sapanca Belediyesi genişlettiği araç filosu ile hizmet yürüyüşünü aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde üst yapıdan, çevre düzenlemesine, sosyal-kültürel hizmet yapılarından; belediyecilik anlamındaki tüm çalışmalara kadar geniş bir yelpazede çalışan Sapanca Belediyesi, hizmet ağını arttırmak için araç yatırımlarına da büyük önem veriyor. Sapanca, halkına sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam eden Sapanca Belediyesi, 1 kepçe, 1 ekskavatör, 1 çift kabin, 2 hasta taşıma araç olmak üzere 5 adet aracı ekleyerek filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için

Belediye tarafından alınan 3 aracın haricinde, Sağlık Bakanlığı tahsisli hibe olarak 2 hasta nakil aracı ile araç filosunun daha da güçlendiğini ifade eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için araç filomuzu genişletiyoruz. İlçemize uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştırabilmek, vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde hizmet verecektir. Bu bağlamda hem meclis üyesi arkadaşlarıma hem de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.