Sapanca'da Atık Transfer İstasyonu - Son Dakika

Sapanca'yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir yer hâline getirmek maksadıyla çevre yatırımlarını ön plânda tutan Sapanca Belediyesi, mesken atıklarının bertaraf için yeni bir projeyi daha devreye aldı. Kışın günlük 60 ton yazın ise yüz 100 ton mesken atığının düzenli depolama sahalarına yeni yerinden taşınmasına başlandı.

Belediyelerinin taşıma maliyetleri düşüyor

Sapanca Belediyesi Katı Atık Transfer İstasyonu, kamyon ve tır manevra alanı, rampası, çöpün döküldüğü hazne ve transfer istasyonundan oluşuyor. Sapanca'dan toplanan evsel katı atıkların taşındığı belirten Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Bu tesisler sayesinde belediyelerinin taşıma maliyetleri düşüyor. Taşıma hattındaki trafik yoğunluğu azalıyor. Çöpler daha düzenli depolandığı için koku ve kirlilik yaratmıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm ve Döküm Merkezinde ayrıştırılması yapılıyor. Katı Atık Transfer İstasyonumuz Sapanca'mıza hayırlı olsun" dedi.