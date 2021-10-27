Sapanca Zabıtasından, fiyat ve son kullanma tarihi denetimi - Son Dakika

Sapanca Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde yüksek fiyat artışının önüne geçmek ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, marketleri tek tek gezerek rafları kontrol ediyor. Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe halkının sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Cezai işlemler uygulandı

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Güreci "İlçe genelinde marketlerde son kullanma tarihi, birim fiyat, toplam fiyat gibi bilgilendirici etiketlerin kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Gramaj kontrolü de yapan ekiplerimiz, fiyatların uygunluğunu da denetliyor. Vatandaşların rahat ve huzurlu alışveriş yapabilmeleri için gerçekleştirilen denetimlerde esnafa, yanıltıcı etiketler nedeniyle kabahatler kanununa istinaden yasal işlem uygulanacağı bilgisi verildi. Denetimler sırasında raf fiyat etiketi ve kasa fiyatları kontrollerinde birbirini tutmayan rakamlar karşısında cezai işlemler uygulandı" dedi.

Fiyat etiketi konusunda kontroller gerçekleştiren ekipler, vatandaşları da uyardı. Ürün etiketinin zorunlu olduğunu ifade eden zabıta ekipleri gramaj, birim fiyat ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.