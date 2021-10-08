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Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu - Son Dakika

Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu

08.10.2021 20:45

Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu "Yüzde 1 yaşama tutunma umudu var ve oradan yaşama tutunacağına inanıyorum" "Benim kardeşim Yasemin ne ilk şiddet mağduru ne de son olacak" Avcılar'da saplantılı aşkı tarafından yüzüne kimyasal madde dökülen Yasemin Uzunçelebi'nin...

Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu

"Yüzde 1 yaşama tutunma umudu var ve oradan yaşama tutunacağına inanıyorum"

"Benim kardeşim Yasemin ne ilk şiddet mağduru ne de son olacak"

İSTANBUL - Avcılar'da saplantılı aşkı tarafından yüzüne kimyasal madde dökülen Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazlı Uzunçelebi konuştu. Acılı abla, kardeşinin yaşama ihtimalinin yüzde bir olduğunu söyleyerek, "Benim kardeşim Yasemin ne ilk şiddet mağduru ne de son olacak" dedi.

Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'taki 4 katlı binada 5 Ekim Salı günü yaşanan olayda, Mehmet Y. isimli şahıs, saplantılı bir şekilde aşık olduğu bir eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'yi aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonrada kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırılan Yasemin Uzunçelebi'nin gözünü kaybettiği ve yüzünün bir bölümündeki yanıkların kemiğe kadar eridiği tespit edilmişti.

Talihsiz kadının ablası konuştu

Yaşanan dehşet sonrası şu an yoğun bakımda olan ve yüzde bir yaşama şansı olan şiddet mağduru kadının acılı ablası Nazlı Uzunçelebi İHA muhabirine konuştu. Kendisinin de bir şiddet mağduru olduğunu ve yıllardır şiddete karşı mücadele ettiğini belirten Nazlı Uzunçelebi,

"3-4 gün oluyor bu olay. Biz ayrı yaşadığımız için o kendisi, olayı biz de polislerden öğrendik. Hastaneye gittik. Kardeşimin yoğun bakımda olduğunu, olayları sonra öğrendik biz de. Çok bir şey bilmiyoruz, işin aslını. Saplantılı, ona kafayı takmış bir erkek arkadaş kurbanı oldu. Kardeşinin yaşadığı şiddet herkesin başına gelebilecek. Söylenecek çok şey var, Sosyal medyada ya da basında yazılan, çizilen şeyler beni son derece rahatsız etti. Bir kadın olarak bugün bir erkekle, eğlence mekanında tanıştığını iddia ederek. ya Allah aşkına kadınlar hangi durumda öldürülmez, hangi durumda katledilmez? Ben beylere seslenmek istiyorum. Kızları, kadınları hangi şartlarda öldürmeyeceğinizin, hangi şartlarda tecavüz etmeyeceğinizin bir yazılı metni olsun" dedi.

Kardeşine kimyasal madde dökerek hastanelik eden adama tepki gösteren Nazlı Uzunçelebi, "Ruh hastası. Kadın kabul etmek zorunda mı senin saplantılı arkadaşlığını? Kabul etmiyorsa bunu ısrar ederek ve sonunda asla kabul edilmeyeceğini öğrendiğinde katletme hakkını ona kim verdi? Niye verdi? Şöyle söyleyeyim, bir şeyin temeli olur. Yasemin Alanya'da tiyatro eğitimi vs. olan kültür sanatla ilgili bir bölümde iş buluyor ve orada evini tutuyor bu saplantılı insandan kurtulmak için. Bu ispatlanabilir. Kız gelip buradaki özel eşyalarını alıp hayatını bu saplantılı insandan uzakta yaşamaya adapte etmiş, ispatlamış halde geldiğinde burada. Her ne şekildeyse, artık bunu polisler ortaya çıkaracak. Artık anahtarla mı girdi, anahtarsız mı girdi? Yani evinize hırsız nasıl girer ya da şöyle de olabilir. Bu nasıl girmiş, o onun sevgilisi miymiş? Velevki kocası, nikahlı kocası ya da erkek arkadaşı. Ne olduğunun ne önemi var? Yani onun yakılmaya, öldürülmeye, yani o hak bu kişiye" dedi.

Kardeşini hastanelik eden adamın ailesine de seslenen Nazlı Uzunçelebi, "Bugün bu mikrofon bana tutulacağına, sizi tenzih ediyorum, örneğin onu yetiştiren, onu büyüten katil diyorum direkt katil. Benim gözümde o bir katil, cani. Onu yetiştiren aileye uzatılsın, nasıl bir evlat yetiştirdin diye onlara sorulsun. Bu çocuk nasıl böyle bir insana, canavara dönüştü onun hayatı incelensin. Buradaki benim acım, ben burada konuşuyorum. Onu yetiştirenlere bu soru sorulmalı" ifadelerini kullandı.

Kardeşinin yoğun bakımda olduğunu söyleyen Nazlı Uzunçelebi, "Dün gördüm, 2 kez yoğun bakımda gördüm. Yüzde 1 yaşama tutunma umudu var ve oradan yaşama tutunacağına inanıyorum. Fiziken artık o kardeşim görünmüyor ama makinaların desteğiyle hayatta şu anda. 4. derece yanık. Yasemin'le en son iş yeri açtığımda açılışıma geldi, tebrik etmek için geldi" diye konuştu.

Zanlının dün akşam yakalandığını hatırlatan Nazlı Uzunçelebi, "Şiddet 23 yıldır bu şekilde şiddete karşı mücadele eden bir kadınım. Bugün 47 yaşındayım. 21 yaşımdan bu yana tek yaşıyorum, yalnız yaşıyorum. Hayatımı erkek mesleğini icra ederek yani erkekleşerek istemeyerek erkekleşerek hayatta kaldım. Ben de şiddet mağduruyum. Ben de içimdeki 21 yaşımdan beri bir kadını kendim öldürerek, onun duygularını öldürerek hayatta kaldım" diye konuştu.

Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu
Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu
Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu
Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu

Kimyasal, Avcılar, Salı, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu - Son Dakika


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