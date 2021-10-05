Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Otomobili ağaç dalları tutarken kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaman beldesine bağlı Keller köyünde yaşandı. Ali Rıza Ç. idaresindeki 67 ABD 181 plakalı Toyota marka otomobil, yolun ıslak olması sebebiyle virajda kontrolden çıktı. Şarampole uçan otomobili ağaç dalları tutarak aşağı yuvarlanmasını engelledi. Kazada araçta bulunan Ali Rıza Ç. ile kız kardeşi Rabia D.'yi bulunduğu yerden 112 acil sağlık ekipleri kurtardı. AFAD ekiplerinin de geldiği olay yerinde yaralılar ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili tutanak tuttu.

YAKINLARININ KAZA YAPTIĞINI GAZETECİLERDEN ÖĞRENDİ

Eniştesinin kaza yaptığını gazetecilerden öğrenen Kazım A., "Gecenin bu saatinde böyle üzücü bir haber aldık. Ben de evdeydim. Arkadaşımız arayınca buraya geldim. Şimdi Zonguldak merkeze hastaneye gidiyorum. Yanında kız kardeşi varmış. Onu bırakmaya gidiyormuş. Olayı tam görmedim. Yakınlarımı hastaneye gidince göreceğim" diye konuştu.

(Onur Altındağ - Emrecan Bayram/İHA)