Sarı Bulut CEO'su Serdar Karavil online alışveriş yapacakları uyardı - Son Dakika

Karavil, "Doğru ve güvenli bir alışveriş gerçekleştirebilmek için öncelikle güvenilir alışveriş siteleri bulmak çok ama çok önemlidir. Ticaret Bakanlığımız yeşil renkli onay işaretini adres satırında bulunduran siteleri, güvenilir siteler olarak kabul ediyor." dedi. Adı sanı duyulmamış sitelerden uzak durulması gerektiğini de belirten Karavil, "Adı az bilinen ya da hiç bilinmeyen sitelere özellikle dikkat edilmeli, adresinin, unvanının ve bütün bilgilerinin tam ve kayıtlı olmasına hassasiyet gösterilmelidir. Ayrıca sitede, ürünlerin, cinsi, miktarı, fiyatı gibi bilgiler eksiksiz olarak yer almalı" dedi.

Tüketicilerin her zaman için şüpheci olmaları gerektiğine değinen saribulut.com'un başarılı CEO'su Serdar Karavil, "Sık kullanılan sitelerin aynı oranda taklitlerinin de olabileceği hiçbir zaman göz ardı edilmemeli, girilen sitelerde logolara, yazılara, adres satırına dikkat edilmeli şüphelenilen en ufak bir durumda siteden çıkılmalıdır." dedi.

Alışveriş yapılması düşünülen siteye arama motorları sonuçlarından ulaşmaktan ziyade bizzat adres çubuğuna el ile yazılması gerektiğini belirten Karavil, "Doğru siteye, güvenli bir şekilde girdiğimizden ve ihtiyacımız olan ürünleri aldığımızdan emin olduktan sonra yapılması gerekenlerden birisi de mesafeli satış sözleşmesini okumaktır. Biz saribulut.com'da bu sözleşmeyi okumayan müşterilerimizin siparişlerini onaylamıyoruz." dedi. Alışveriş için gerekli ödemeler için sanal kart uygulamasının ya da 3d güvenlik sistemlerinin kullanılabileceğini dile getiren Karavil, "Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten ve ürün elinize geçtikten sonra memnun kalmamanız halinde cayma hakkınızı kullanabileceğinizi de unutmayın" dedi.