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Sarıçam Deresi'nde aydınlatma çalışması yapılıyor - Son Dakika

Sarıçam Deresi'nde aydınlatma çalışması yapılıyor

31.10.2021 11:45
Sarıçam Deresi'nde aydınlatma çalışması yapılıyor

Yüreğir Belediyesi ile Enerjisa iş birliğinde Sarıçam Deresi'nin Yüreğir ilçesinden geçen kısmında 5 bin 600 metrelik aydınlatma çalışması yapılıyor.

Yüreğir Belediyesi ile Enerjisa iş birliğinde Sarıçam Deresi'nin Yüreğir ilçesinden geçen kısmında 5 bin 600 metrelik aydınlatma çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ Bölge Müdürü Özgün Ersoyoğlu ile Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde dere etrafında yapılan aydınlatma çalışmalarını inceledi.

Kocaispir, başkan adaylığı döneminde bu yönde söz verdiğini anımsattı.

Derenin durumunu Adana ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e detaylı bir şekilde aktardıklarını belirten Kocaispir, "Bakanımızın talimatı, Enerjisa yetkililerin de gösterdiği yaklaşımla derenin aydınlatılması ortak bir proje haline dönüştü." ifadelerini kullandı.

Kocaispir, ilçeden geçen derenin her iki yakası olmak üzere toplam 5 bin 600 metrelik kısmında aydınlatma çalışmalarının sürdüğünü, aydınlatma çalışmaları tamamlandığında dere etrafında peyzaj çalışması yapılacağını kaydetti.???????

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi, Enerjisa, Sarıçam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıçam Deresi'nde aydınlatma çalışması yapılıyor - Son Dakika


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