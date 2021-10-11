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Sarıgöl'de çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklete el kondu - Son Dakika

Sarıgöl'de çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklete el kondu

11.10.2021 17:40
Sarıgöl'de çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklete el kondu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu tespit edilen iki motosiklet ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu tespit edilen iki motosiklet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Emcelli Mahallesi'nde yaşayan Ö.T. (33) ve Bahadırlar Mahallesi'nde yaşayan S.Ö'nün (33) evlerinde çalıntı motosiklet bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda Alaşehir ve Uşak'ın Eşme ilçesinde çalındığı belirlenen iki motosiklet bulundu.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Motosikletler yediemin otoparkına teslim edildi.???????

Sarıgöl'de çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklete el kondu
Sarıgöl'de çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklete el kondu

Motosiklet, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıgöl'de çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklete el kondu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıgöl'de çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklete el kondu - Son Dakika
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