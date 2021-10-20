Hakkında arama kaydı bulunan F.K ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları A.C.Ö, F.K. ve C.B.Z'nin üst aramasında 1,5 gram esrar ile 1 gram metamfetamin ele geçirdi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada ilçede denetim gerçekleştirdi.

Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle yakalanan 3 kişiden hakkında yakalama kararı bulunan biri tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Sarıgöl'de hakkında arama kaydı bulunan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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