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Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

11.10.2021 13:58
Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İ.B, M.E. ve E.D'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 7 aparat ile 1,8 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçede devriye görevi yapan ekipler, M.E'nin üst aramasında 2,4 gram metamfetamin buldu. M.E. de gözaltına alındı.

Uyuşturucu, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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