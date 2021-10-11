Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İ.B, M.E. ve E.D'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi

Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız