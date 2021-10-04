Sarıgöl ve Alaşehir mezarlıklarına inceleme - Son Dakika

Sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek, sorumluluğu Büyükşehir Belediyesinde olan mezarlıklarda incelemelerde bulunduklarını belirten Aslan, çalışmaların Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi.

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve güvenliği gibi konularda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe ziyaretlerini de aralıksız gerçekleştirerek, devam eden hizmet ve çalışmalarda herhangi bir aksaklığa mahal vermemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ile birlikte Alaşehir ilçesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş'in de dahil olduğu ziyarette, ilçe mezarlığı ve gasilhanesinde incelemelerde bulunuldu. Daire Başkanı Aslan, personel ve sorumlularla da bir araya gelerek, çalışmalarında kolaylık diledi.

Sarıgöl İlçesi de Ziyaret Edildi

Alaşehir ilçe ziyaretinin ardından Sarıgöl ilçesine geçildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan ile birlikte Sarıgöl mezarlıkları ve gasilhanesinde incelemelerde bulunan Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, mezarlık sorumluları ve personelle de bir araya geldi. Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara da taziye dileklerini ileten Aslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlık hizmetlerinin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, il genelinde ziyaret ve incelemelere devam edeceklerini ifade etti.