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Sarıgül, partisinin Avcılar ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı - Son Dakika

Sarıgül, partisinin Avcılar ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı

17.10.2021 15:22

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "EYT'lilerin sorununu siyaset yapmadan, oy avcılığı yapmadan çözecek olan tek parti Türkiye Değişim Partisi'dir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, " EYT'lilerin sorununu siyaset yapmadan, oy avcılığı yapmadan çözecek olan tek parti Türkiye Değişim Partisi'dir." dedi.

Sarıgül, partisinin Avcılar ilçe başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, TDP'nin binlerce yurttaşın yüzünü güldürmek için yollarda olduğunu anlattı.

"Türkiye Değişim Partisi, sağ ya da sol parti değildir. Türkiye Değişim Partisi bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, bismillah diyerek inançlarımıza saygı gösteren, din farkı, dil farkı, örf farkı, kültür farkı gözetmenden bütün ulusumuzu kucaklayacak Türkiye Cumhuriyetinin en demokratik kitle partisidir." diyen Sarıgül, Ankara'ya büyük bir vatan sofrası kurmak amacıyla gideceklerini kaydetti.

Sarıgül, şöyle devam etti:

"O vatan sofrasında Ahmet'in, Mehmet'in karnı doymayacak. O vatan sofrasında inşallah bütün yurttaşlarımızın karnı doyacak. Türkiye Cumhuriyetinde yüzü gülmeyen bir tek evladımız inşallah kalmayacak. Türkiyemizde sadece bize oy veren vatandaşların başbakanı olmayacağız, bize oy vermeyen vatandaşlarımızın da gönlünü alacağız. Nasıl geçmişte yüzde 70'e yakın oy aldıysak, Türkiyemizde de bütün milletimizi kucaklayan, ülkemizin en şefkatli, en vicdanlı, en merhametli partisi biz olacağız."

3600 ek gösterge konusuna değinen Sarıgül, "Öğretmen arkadaşlarımın böyle bir beklentisi var. Gecesine gündüzüne katan, bizim huzurlu olmamız için, mutlu olmamız için, güvenli toplantılar yapmamız için her türlü fedakarlığı yapan emniyet mensubu arkadaşlarımızın bir beklentisi var. Sağlık çalışanları, hemşire arkadaşlarımızın bir beklentisi var. 3600 ek gösterge konusunda siyaset yapmamıza gerek yok. Emniyet mensuplarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın bir beklentisi var. 3600 ek göstergenin çıkması için bütün diplomatik temaslarımıza parti olarak devam ediyoruz." diye konuştu.

Sarıgül, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) olduğunu dile getirerek, "Beş buçuk milyon yurttaşımız, erken yaşta emekliliğe takılanlar, onlar devletimize girerken SSK'lı, Bağkur'lu, Emekli Sandığı oldu. Biz onlara diyemeyiz, 'Sen 15 sene daha bekle de emekli olacaksın.' Kanunlar çıktığı günden sonra için geçerlidir. O yüzden EYT'lilerin sorununu siyaset yapmadan, oy avcılığı yapmadan çözecek olan tek parti Türkiye Değişim Partisi'dir." dedi.

Konuşmasının ardından Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat, Türkiye Değişim Partisi İlçe Başkanı Özgür Ağaoğlu ve parti yöneticileriyle kurdele keserek, partisinin Avcılar ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Sarıgül, daha sonra da partilerle Avcılar ilçe başkanlığı binasını gezdi.

Sarıgül, partisinin Avcılar ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı
Sarıgül, partisinin Avcılar ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı
Sarıgül, partisinin Avcılar ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı
Sarıgül, partisinin Avcılar ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı

Türkiye Değişim Partisi, Türkiye, Avcılar, EYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıgül, partisinin Avcılar ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıgül, partisinin Avcılar ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı - Son Dakika
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