Sarıkamış beyaza büründü - Son Dakika

Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağdı.

Sarıkamış beyaza büründü KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta şehir merkezi beyaza büründü. Sarıkamış'ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı. Kar üzerinde çobanlar tarafından otlatmaya çıkarılan hayvanlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Son Dakika

Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı

Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü

Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok

Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular

Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak