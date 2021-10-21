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Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımda kuşburnu toplama mesaisi başladı - Son Dakika

Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımda kuşburnu toplama mesaisi başladı

21.10.2021 11:33

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki ormanlık alan ve vadilerde doğal olarak yetişen kuşburnu toplanmaya başladı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki ormanlık alan ve vadilerde doğal olarak yetişen kuşburnu toplanmaya başladı.

İlçenin Keklik vadisi, Acısu, Handere bölgesinde turuncu ve siyah renkte yetişen kuşburnular, eylül, ekim ayında bölgede yaşayanlar tarafından toplanıyor.

Kuşburnu toplayan Selma Yavuz AA muhabirine, vücudun direncini artıran ve C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnunu son yıllarda ilginin arttığını söyledi.

Yavuz, yöre sakinlerinin ilçede eylül ekim aylarında kuşburnu toplamaya başladığını ifade ederek, "Ağaçlardan toplanan yaş kuşburnunu getirip evde kurutuyoruz. Sonra tekrar yıkayıp pişirdikten sonra elle ya da mikserle ezip sonra süzgeçten geçirip kaynatıyoruz. Kaynatılan kuşburnunu istersen kahvaltıda marmelat olarak ya da yemeklerin yanında içecek olarak kullanıyoruz." dedi.

Şenay Vanlı da kuşburnunun özellikle kış aylarında sağlığa faydalı olduğunu belirtti.

Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımda kuşburnu toplama mesaisi başladı
Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımda kuşburnu toplama mesaisi başladı
Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımda kuşburnu toplama mesaisi başladı
Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımda kuşburnu toplama mesaisi başladı

Kuşburnu, Türkiye, Ekim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımda kuşburnu toplama mesaisi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımda kuşburnu toplama mesaisi başladı - Son Dakika
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