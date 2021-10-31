Park halindeki otomobilin farlarını saniyeler içinde böyle çaldılar - Son Dakika

Park halindeki otomobilin farlarını saniyeler içinde böyle çaldılar

İSTANBUL - Sarıyer'de park halinde bulunan bir otomobilin yanına gelen kasklı iki kişi, aracın farklarını saniyeler içinde söküp kaçtı. Yaşanan far hırsızlığı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer'de geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında meyana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeye motosikletle gelen 2 kişi gözüne kestirdikleri bir otomobilin farlarını 20 saniye içinde söküp kaçtı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir motosiklet ile kasklı 2 kişinin geldiği görülüyor. İlk önce otomobilin önünde durup çevreye bakıyor. Ardından Bir aracın geldiğini fark eden hırsızlar, olay yerinden uzaklaşıyor. Araç gittikten sonra geri dönen hırsızlardan biri motosikletten inerek otomobilin farlarını 20 saniye içinde söküyor. Farları alan hırsızlar motosiklete binerek kaçıyor.