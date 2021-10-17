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Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi - Son Dakika

Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi

17.10.2021 16:31

Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi 8 kişiye 43 bin 640 TL para cezası kesilirken, midyeler denize bırakıldı Sarıyer'de kacak midye avcılığı yapanlara yönelik yapılan denetimde 1 ton midye ele geçirilirken, 8 kişiye 43 bin 640 TL para cezası kesildi.

Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi

8 kişiye 43 bin 640 TL para cezası kesilirken, midyeler denize bırakıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de kacak midye avcılığı yapanlara yönelik yapılan denetimde 1 ton midye ele geçirilirken, 8 kişiye 43 bin 640 TL para cezası kesildi.

Sarıyer kıyı şeridinde dün kaçak midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, yapılan denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta ekipleri ve Sarıyer Belediyesi Zabıta ekiplerin oluşturulan toplam 24 kişilik ekip katıldı. Sarıyer kıyı şeridinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kaçak midye avcılığına yönelik yapılan denetimde, Kanuna aykırı midye avcılığı faaliyette bulunduğu tespit edilen toplam 8 kişiye 43 bin 640 TL idari para cezası uygulandı. 40 çuval midyeye el konuldu. Denetim esnasında el konulan 40 çuval içindeki yaklaşık olarak 1 ton civarında midye canlı oldukları için doğal yaşama alanı olan denize bırakıldı.

Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi

Para Cezası, Türk Lirası, İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi - Son Dakika
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