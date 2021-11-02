SARIYER'DE MİNİBÜS TAKLA ATTI - Son Dakika

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Yoldan geçenler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Demirciköy Yolu Sazlıdere Sokak'ta meydana geldi. Ömer Karakuş'un kullandığı 34 DD 9375 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Minibüs, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Yoldan geçerken kazayı gören diğer sürücüler, minibüsün içinde sıkışan Ömer Karakuş'un yardımına koştu. Minibüsten çıkarılan Karakuş yere serilen kartona yatırılıp, üzeri battaniye ile örtüldü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

- İstanbul