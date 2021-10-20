SARIYER'DEKİ HIRSIZLAR SULTANBEYLİ'DE ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

SARIYER'de geçen ağustos ayında otomobile ait motoru çalan hırsızlar, bu kez de Sultanbeyli'de başka bir otomobilden tesisat malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Aynı kamyonetle olay yerine gelen şüphelilerin, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de, 25 Ağustos'ta Ali Kaymaz'ın 6 bin liraya satın aldığı motor, sokağa kamyonetle gelen hırsızlar tarafından çalınmış ve olay güvenlik kamerasına yansımıştı. Aynı hırsızlar bu kez de Sultanbeyli'de ortaya çıkarak Cemal Yüzgeç'e ait otomobilde bulunan tesisat malzemelerini çaldı. Plakası kapalı aynı kamyonetle sokağa gelen hırsızlar, önce park halindeki otomobilin arkasına yanaşarak perdeledi. Kamyonetten inen bir kişi, otomobilin bagajını kontrol ettikten sonra kamyonete yöneldi. Kısa süre sonra yanındaki diğer kişi ile otomobilin yanına gelen hırsız, tornavida ile bagajın camını söktü ve içindeki malzemeleri kamyonetin kasasına aktardı. Dakikalar içinde otomobildeki malzemeleri çalan hırsızlar, sokaktan hızla uzaklaştı. Şikayet üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMALARINI BEKLİYORUZ"

Tesisat malzemeleri çalınan Cemal Yüzgeç'in eşi Zeynep Yüzgeç, "İçinde eşimin tesisat malzemeleri vardı. Kendisi tesisatçı. Zaten eşim yeni şehir dışından gelmişti. Akşam geldi, sabahında bununla karşılaştık. Camı anında patlatmışlar. Camı söktükten sonra tüm malzemeleri almışlar. Polise şikayetçi olduk. Bir an önce yakalanmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.