Üye Girişi
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

02.11.2021 10:06
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Demirciköy Yolu Sazlıdere Sokak'ta meydana geldi. Ömer Karakuş'un kullandığı 34 DD 9375 plakalı panelvan, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Yoldan geçerken kazayı gören diğer sürücüler, sıkışan Ömer Karakuş'un yardımına koştu. Araçtan çıkarılan Karakuş yere serilen kartona yatırılıp, üzeri battaniye ile örtüldü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


- İstanbul
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı 10:01 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı 09:54 Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Kendisine testere ile saldıran adama sandalye ile karşılık verdi 09:24 Kendisine testere ile saldıran adama sandalye ile karşılık verdi
Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı 09:06 Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 08:54 Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş 07:53 Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz 07:14 Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi 23:00 Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi

Son Dakika Haberleri
10:00 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı
09:57 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık
09:54 Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı
09:46 Katil kocadan kan donduran sözler: Karısını 'aşkım' diye çağırdı, öldürdü
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık         
09:57
Katil kocadan kan donduran sözler: Karısını 'aşkım' diye çağırdı, öldürdü Katil kocadan kan donduran sözler: Karısını 'aşkım' diye çağırdı, öldürdü         
09:47
Yatak odasında verdiği pozları paylaşan Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'na gönderme yaptı Yatak odasında verdiği pozları paylaşan Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'na gönderme yaptı         
09:06
200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı 200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı         
09:00
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak: Cumhurbaşkanı adayımız açıklanınca herkes susacak Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak: Cumhurbaşkanı adayımız açıklanınca herkes susacak         
08:29
Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum         
07:51
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü         
20:58
Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış         
19:11
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 10:11:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement