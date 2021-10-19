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Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu - Son Dakika

Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu

19.10.2021 09:54
Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu

SARIYER'de, Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu.

SARIYER'de, Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.

Kaymakamlıkta işlemlerini yaptıktan sonra içi para dolu valizini unuttuğunu anlayan kişi, bindiği taksinin plaka ve durağını hatırlamayınca polise başvurdu. Polis ekipleri çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajdaki valizden haberi olmayan taksici ise mesaisi bitince durağa döndü. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.

Olay, geçen Cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.

Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Taksi Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.  "TÜM TAKSİCİ ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM" Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.

" 'SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI' DİYE KONUŞTU "Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.


Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu

Sarıyer, Almanya, Taksi, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu - Son Dakika
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