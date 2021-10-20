SARIYER'DE YARDIMINA KOŞTUĞU KAZAZEDENİN KENDİ OĞLU OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI - Son Dakika

Aleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! Bu sefer de derin yırtmaçlı pozlarını paylaştı

Sarıyer'de 3 kişi yolda yürüdükleri sırada arkadan gelen alkollü sürücünün kullandığı otomobil içlerinden birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan kişi ardından asfalt zemine düştü. Kazayı görerek yardıma koşan bir kişi yerde yatan kişinin kendi oğlu olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçen Cuma günü saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fırat E.'nin kullandığı 34 DCL 01 plakalı otomobil 2 arkadaşı ile birlikte yolda yürüyen Hüseyin Efe Ekşi'ye arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Ekşi, asfalt zemine düştü. İş yerinin önünde meydana gelen kazayı gören Savaş Ekşi yardıma koştu. Ancak yerde yatan yaralının kendi oğlu olduğunu görünce şok yaşadı. Toplanan vatandaşların yardımı ile çarpan otomobile alınan Ekşi, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın olduğu anlar bir iş yerini güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, 3 kişi yolda yürüdükleri sırada arkalarından hızla gelen otomobilin son anda sola kırarak aralarından birine çarptıktan sonra ileride durduğu görülüyor.

2,38 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobil sürücüsü Fırat E. polis ekiplerinin yaptığı ölçümde 2,38 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YERDEN KALDIRDIĞI KİŞİNİN OĞLU OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

Kazayı görerek yarıma koşan baba Savaş Ekşi o anları; 'Akşam ben buralardaydım, bir ses duydum, kaza olmuştu. Yardım etmek için gittiğimde, aracın vurduğu kişiyi yerden kaldırayım dedim, bir baktım benim oğlum, Efe. Çok acı bir şey, şok yaşadım. Allah kimseye vermesin. Çok şükür şu anda iyi en azından, o teselli oldu bize şeklinde anlattı.

RİCA EDİYORUM, ALKOLLÜ İKEN ARAÇ KULLANMAYALIM

Anne Rabia Ekşi ise; 'Arkadaşları ile birlikte yukarı doğru çıkarken, arkası dönükmüş zaten bir de yağmur yağmış yerler de ıslakmış. Kaza yapan arkadaş alkollü, bayağı bir yüksek promil çıktı. Aşırı bir hızla geldiği için kuvvetli bir şekilde vurmuş, bayağı bir mesafe uçurmuş çocuğu. Kulağının üzerine düşmüş, kulağında ve vücudunun çoğu yerlerinde yaralanmalar var. Rica ediyorum, alkollü iken araç kullanmayalım, virajlı yollara dikkat edelim, yağışlı havalarda çok dikkatli kullanalım. Hız yapmayalım. Allah'tan üçünü birden altına almamış, üçünü alıp götürebilirdi, Allah korumuş şeklinde konuştu.

'BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Otomobilin çarptığı Hüseyin Efe Ekşi de, 'Yürüyorduk, arkadan hızlı bir şekilde geldi araba bana vurdu, ondan sonra ben bilinç kaybı yaşadım, ne olduğunu falan hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Bana video kaydını gösterdiler, 'Ben yaşıyor muyum hala' dedim. Doktorlar, 'Az daha kulağın kopuyormuş' şeklinde anlattı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.