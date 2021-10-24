Sarıyer'de zırhlı polis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazaya karışan 2 araçta ağır hasar oluşurken, diğer 4 araçta da zarar olduğu görüldü.

Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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