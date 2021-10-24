Sarıyer'de zırhlı polis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zırhlı polis aracının 6 araca çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait "Ejder" isimli zırhlı araç, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce kaldırımdaki bir ağaca, ardından yolda seyreden 6 araca çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan 2 araçta ağır hasar oluşurken, diğer 4 araçta da zarar olduğu görüldü.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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