Şarj cihazından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinin Narlı bölgesinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada bir yolcunun üzerindeki şarj cihazı açıldığında içinden 10 gram esrar maddesi bulundu.

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