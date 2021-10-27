Şarkışla'da gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında, gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yapılan yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm yurtta, 25-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Şarkışla ilçesinde, gıda kontrol görevlilerinin katılımı ile market, kasap, lokanta gibi satış ve toplu tüketim yerleri denetlendi.

Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.