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Satrançta 7 yılda 70 madalya kazandı - Son Dakika

Satrançta 7 yılda 70 madalya kazandı

01.11.2021 11:40
Satrançta 7 yılda 70 madalya kazandı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nde okuyan Emre Kırılmaz (19), annesinin yönlendirmesiyle 12 yaşında başladığı satrançta, yeteneğini kısa sürede kanıtlayarak Milli Takım'a kadar yükseldi.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nde okuyan Emre Kırılmaz (19), annesinin yönlendirmesiyle 12 yaşında başladığı satrançta, yeteneğini kısa sürede kanıtlayarak Milli Takım'a kadar yükseldi. Kariyerine şimdiden 70 madalya ve Türkiye birinciliği sığdıran Kırılmaz, "Annem de zamanımı daha verimli, faydalı kullanmam için satranca yönelmemi istedi. İyi ki başlamışım, hayatım değişti" dedi.

İEÜ Fen- Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Emre Kırılmaz, satranca Denizli'de başladı. Arkadaşıyla birlikte bir kulübe yazılarak okul dışındaki zamanını satrançla geçiren Kırılmaz, yeteneğiyle antrenörlerinin dikkatini çekti. Oyun tarzı, özgüveni ve kendine has hamleleriyle fark yaratan Kırılmaz, satrançta başarı basamaklarını hızla çıktı. Ülke genelindeki birçok turnuvada madalyaları toplayan Kırılmaz, 2019 yılında 17 yaş genel kategoride Türkiye birinciliği, geçtiğimiz yıl ise 18 yaş genel kategoride Türkiye ikinciliği elde etti. Bu yıl gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda da 20 yaş altı kategoride ülkemizi temsil eden İEÜ'lü Kırılmaz, güçlü rakipler yanında Avrupa 8'incisi oldu.

'ANNEM DE KULÜPTE İŞE BAŞLADI'İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim hayatını da başarıyla sürdüren Kırılmaz, satrancın kendisine çok şey kattığını ifade etti. Kırılmaz, "Satrancı çocukluğumdan beri severdim. Ancak bir oyun olarak görürdüm. Satranca bu kadar bağlanacağımı beklemezdim. Annemin satranca başlamamda etkisi çok büyüktü. İyi ki de onu dinlemişim ve kulübe yazılmışım. Satranç o kadar hayatımıza girdi ki, ev hanımı olan annem Melek Kırılmaz da benden sonra kulüpte işe başladı. Satranç; disiplini, konsantrasyonu, mücadeleyi, zamanı iyi kullanmayı ve asla pes etmemeyi öğretiyor. Tüm bunlar, akademik yönden başarılı olmamın da önünü açtı" dedi.'CESUR OLMAK GEREKİYOR'Kırılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satrançta mantık ve planlama önemli ama biraz da cesur olmak gerekiyor. Maçlardan önce genellikle rakiplerime çalışıyorum. Nasıl hamle yaptıklarını görerek oyun tarzlarını çözmeye odaklanıyorum. Maç sırasında da beklemedikleri hamleler yaparak onları şaşırtıyorum. İşte bunun için de cesaret lazım. Online platformda sürekli maç yaparak kendimi diri tutmaya çalışıyorum. Satrançla ilgili düzenli olarak çalıştığımı söyleyebilirim. Şimdiye dek yaklaşık 70 madalya kazandım. Türkiye derecelerimin yanı sıra Avrupa 8'inciliğinin de iyi bir konum olduğunu düşünüyorum. Hedefim, kendimi daha da geliştirmek."'YABANCI DİLE İLGİM VARDI'

Yabancı dile ilgisinin olduğunu, sevdiği bölümde eğitim gördüğünü söyleyen Kırılmaz, "Yabancı dil, daha fazla bilgi edinmek için bir araç. Çevremdeki birçok kişi de yabancı dile çok yatkın olduğumu, bu alanda kendimi geliştirmem gerektiğini söylerdi. İstediğiniz bir bölümde okumak, daha zevkli ve kolay.  Yabancı dil ile satrancı birleştirerek yoluma devam edeceğim. Şu anda kendime net bir kariyer hedefi belirlemedim. Bunu önümüzdeki süreçte şekillendirmek istiyorum, henüz erken" ifadelerini kullandı.


Satrançta 7 yılda 70 madalya kazandı
Satrançta 7 yılda 70 madalya kazandı
Satrançta 7 yılda 70 madalya kazandı
Satrançta 7 yılda 70 madalya kazandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Milli Takım, İngilizce, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Satrançta 7 yılda 70 madalya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Satrançta 7 yılda 70 madalya kazandı - Son Dakika
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