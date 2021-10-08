SATSO ile Filistin Kalkilya Sanayi Odası arasında iyi niyet anlaşması imzalandı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Filistin Kalkilya Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odası arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.

Çevrim içi imzalanan protokolle Filistin ve Türk şirketleriyle iki oda ve üyeleri arasında geniş ticari ekonomik ilişkilerin yanı sıra iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, imzalanan iyi niyet anlaşmasının Kalkilya ve Sakarya ile Türkiye ve Filistin arasında önemli bir adım olduğunu belirterek, ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Türkiye'nin Filistin'e ihracatının 2016 yılında 94 milyon doları aşarak en üst seviyesine ulaştığını kaydetti.

Sonraki yıllarda ise düşüş eğilimine girdiğini ve 2019 yılı itibarıyla 66 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştiğini belirten Altuğ, "Bizim iki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak bu rakamı yukarılara taşımamız gerekiyor. Bugünkü toplantımızın ticari ilişkilerimizi geliştirmesini umuyoruz. Sakarya hem endüstriyel hem de tarımsal anlamda üreten bir kent, ihracat anlamında da Türkiye'nin en yüksek ihracat yapan ilk 10 kenti arasında yer alıyor. Sahip olduğu yatırım olanakları, iş gücü potansiyeli ve jeostratejik konumu ile dikkatleri çeken bir bölge. Sakarya iş dünyamızın da Filistin'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmelerine yönelik iş birliğinden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

Kalkilya Valisi Rafea Rawajbeh de Türkiye'nin Filistin'e desteğini esirgemediğini, Filistin halkının ve kurumlarının kendi ayakları üzerinde duracağını, bugün imzalanan iyi niyet anlaşması gibi anlaşmaların ekonomik güç verdiğini ve bu tür anlaşmaların genişleyerek artması temennisinde bulundu.

Rawajbeh, SATSO heyetini en yakın zamanda Kalkilya'da ağırlamak istediklerini belirtti.

Kalkilya Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odası Başkanı Tariq Shawar ve Filistin Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu Başkanı Omar Hashem de anlaşmanın imzalanmasıyla ekonomik ilişkilerin gelişmesine olanak sağlandığı için mutlu olduklarını, anlaşmanın her iki ülkenin yararına olacağını ve anlaşmanın maddelerinin de en yakın zamanda somut olarak sektörlerde uygulanacağını ifade etti.

Toplantıda Filistin'in Ankara Ticaret Müşaviri Rana Abu Seba ve SATSO üyeleri de yer aldı.