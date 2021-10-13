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Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor - Son Dakika

Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor

13.10.2021 15:32
Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor

Konya'da bulunan Savatra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Konya'da bulunan Savatra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesinde bulunan, geçmişi en erken prehistorik döneme kadar uzanan Savatra Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Savatra Antik Kenti, Konya ve ilçemiz için çok önemli bir kazanım. Bölgenin ve şehrimizin turizmine önemli katkılar yapacak" dedi.

Karatay'ın Yağlıbayat Mahallesinde bulunan Savatra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Konya Müze Müdürlüğü'nün idaresinde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Karatay Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen çalışmalarda özellikle antik tiyatro bölümündeki yeni yapı ve bulguların gün ışığına çıkması arkeoloji dünyasını heyecanlandırırken; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Zafer Orhan yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kılca ve Kaymakam Orhan; kazı alanını gezerek Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Işık'tan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kazılarda ortaya çıkan tarihi eser ve buluntuların olduğu bölümü de ziyaret eden Hasan Kılca ve Zafer Orhan, tarihi süreçler içerisinde oldukça önemli rol oynayan eski yerleşim yeri Savatra Antik Kenti'nin tanıtılması ve ülke turizmine kazandırılmasına yönelik projeleri de kazıların Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. İlker Işık'la istişare etti.

"SAVATRA ANTİK KENTİ KARATAY İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAK"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, prehistorik devirlerden itibaren önemli bir yerleşim noktası olan Savatra Antik Kenti'nin gün ışığına çıkarılması için yürütülen çalışmaları Karatay Belediyesi olarak çok önemsediklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, "Binlerce yıllık geçmişiyle Konya, ülkemizin hatta dünyanın en önemli şehirlerinden birisi. Yağlıbayat Mahallemiz içerisinde yer alan Savatra Antik Kenti de şehrimizin bu özelliğine zenginlik katan tarihi kalıntılarla dolu. Karatay Belediyesi olarak bizler de bölgede yürütülen kazılara destek veriyoruz. Proje aynı zamanda turizm pastasından Konya ve Karatay'ın daha fazla istifade etmesi anlamında önemli bir dönemeç olacağına inanıyorum. Yine proje tamamlandığında ve bölge turizme açıldığında Yağlıbayatlı hemşehrilerimizin de aile ekonomilerine önemli oranda kazanım sağlayacaktır. Çalışmaları yürüten Selçuk Üniversitesi'nden hocalarımıza, ekibine ve projeye destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan da yürütülen çalışmalar dolayısıyla emeği olan herkese teşekkür ederek bölgenin önemine değindi. Zafer Orhan, şunları kaydetti: "Savatra Antik Kenti, döneminde sınır hattı olarak Bozdağ'ın eteklerinde kurulmuş önemli bir sınır hattı yerleşimiydi. Son derece stratejik bir yerde kurulmuş olan Savatra'daki kazılardan şu ana kadar gün yüzüne çıkarılan buluntular da buranın oldukça özgün ve değerli bir kent olduğunun bir kanıtı aslında. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selçuk Üniversitesi ve Karatay Belediyesi'nin böylesine önemli bir kenti yeniden gün yüzüne çıkarma çabası ile turizme kazandırılması bağlamında önemli."

-İHA-

Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor
Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor
Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor
Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor
Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor
Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor

Karatay Belediyesi, Zafer Orhan, Hasan Kılca, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor - Son Dakika


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