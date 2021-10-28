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Savcı, asistan doktorun boynunu kesen sanık için yine 20 yıl hapis istedi - Son Dakika

Savcı, asistan doktorun boynunu kesen sanık için yine 20 yıl hapis istedi

28.10.2021 13:30
Savcı, asistan doktorun boynunu kesen sanık için yine 20 yıl hapis istedi

İZMİR'de hastanede asistan doktor Kadir Songür'ün (26) boynunu jiletle kesen ve hakkında verilen 20 yıl hapis cezası istinaf mahkemesinde bozulan Bayram Kaynak hakkındaki dava yeniden görülmeye başlandı.

İZMİR'de hastanede asistan doktor Kadir Songür'ün (26) boynunu jiletle kesen ve hakkında verilen 20 yıl hapis cezası istinaf mahkemesinde bozulan Bayram Kaynak hakkındaki dava yeniden görülmeye başlandı. Bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mütalaasını açıklayan savcı, Bayram Kaynak'a, daha önce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun üst sınırından aldığı 20 yıllık hapis cezasının yeniden verilmesini istedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde 16 Ekim 2019'da meydana gelen olayda, diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram Kaynak'ı asistan doktor Kadir Songür muayene edip, ilaç yazdı. Kaynak, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek kurumdan ayrıldı. Daha sonra tekrar hastaneye gelen Kaynak, bir anda Songür'ün odasına girip, yanındaki jiletle saldırdı. Kadir Songür kanlar içinde kaldı, ilk müdahaleyi de meslektaşları yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği ancak derin kesik oluştuğu belirlendi. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından Bayram Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKLİ DENGESİ NORMAL YAŞAM İÇİN KISMEN YETERLİ''Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Kaynak, indirimsiz 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı, kararı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nde görülen davada, 20 yıllık hapis kararına, 'bozma kararı' çıktı. Heyet, sanığın 2017 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde akut psikotik bozukluk tanısıyla yatarak tedavi gördüğünü, buradan alınan raporlarda sanığın akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için kısmen yeterli olduğu ve akli dengesinin normal yaşam sürmesine kısmen izin verdiği belirtildi.DOSYA YEREL MAHKEMEDEİki dosya arasında farklılıklar olduğuna kanaat getiren heyet, İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ve devamında 4'üncü İhtisas Kurulu'nda rapor alınması, bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasına hükmetti. Heyet, 13 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanan sanığa, alt ve üst sınırlar arasında makul seviyeden yukarı doğru bir miktar ayrılmak suretiyle ceza tayininin yeterli olduğu düşünülmeden en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmolunmak suretiyle fazla ceza tayini yapıldığına karar verdi. Bu kararlar ışığında heyet, yerel mahkemenin verdiği 20 yıl hapis cezasını bozarak dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.CEZA SORUMLULUĞU TAMBozma kararının ardından, Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen rapor, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, sanığın yapılan muayenesinde cezai sorumluluğunu etkileyecek, kişide harekat ve şuur serbestisini ortadan kaldırıp azaltacak derece akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtildi. Kaynak'ın, suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğuna karar verildi.SAVCI, AYNI CEZAYI YENİDEN İSTEDİ

Bayram Kaynak, bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Bayram Kaynak'a, daha önce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun üst sınırından aldığı 20 yıllık hapis cezasının yeniden verilmesini istedi. Kaynak'ın avukatı savunma için ek süre istedi ve dava 8 Aralık'a ertelendi.


Savcı, asistan doktorun boynunu kesen sanık için yine 20 yıl hapis istedi
Savcı, asistan doktorun boynunu kesen sanık için yine 20 yıl hapis istedi

Adli Tıp, Bayram, Savcı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Savcı, asistan doktorun boynunu kesen sanık için yine 20 yıl hapis istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savcı, asistan doktorun boynunu kesen sanık için yine 20 yıl hapis istedi - Son Dakika
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