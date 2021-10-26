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SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: BİZİM ASIL İŞİMİZ PROJE YÜRÜTMEK - Son Dakika

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: BİZİM ASIL İŞİMİZ PROJE YÜRÜTMEK

26.10.2021 15:20

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da üniversiteli gençlerle buluştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da üniversiteli gençlerle buluştu. Öğrencilere, başarının en önemli adımın 'öz güven' olduğunu söyleyen Demir, "Her çabalayan başaramaz ama başaranlar çabalayanlardır. Amacımız, dilek ve temenniyi karşılıklı iş birliğine dönüştürmek ve başarıya ulaşmak. Bizim asıl işimiz proje yürütmek. Projeyi takip eden, sözleşmesini yapan, teknoloji gelişimini önceleyen bir yapımız var " dedi.

Sabah saatlerinde Adana'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ilk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Süleyman Elban ile görüştü. Ardından Çukurova Üniversitesi'ne geçen Demir, burada ilk olarak Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ziyaret etti. Daha sonra üniversitedeki Teknokent bünyesindeki Kuluçka Merkezi'ne gelen Demir, öğrencilerin yaptığı insansız hava aracını ve elektrikli otomobilleri inceledi. Elektrikli otomobillerden birine binen Demir, öğrencilere başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. İncelemelerin ardından 'Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları' programı başladı.

'BİZİM ASIL İŞİMİZ PROJE YÜRÜTMEK'

Programda konuşan Demir, ilk olarak öğrencilere Savunma Sanayii Başkanlığı'nı tanıttı. Çalışmalarında ana amaçlarının Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerinin ve istihbarat teşkilatının ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu kaydeden Demir, "Bunları karşılarken de yerli ve milli teknolojileri incelemek. Bizim asıl işimiz proje yürütmek. Projeyi takip eden, sözleşmesini yapan, teknoloji gelişimini önceleyen bir yapımız var. Teknoloji ve bilim deyince asıl kaynak üniversiteler. Bilim üretmek, oradan uygulamalı bilimlere geçmek bir zincir. Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olmasını, küresel bir güç olmasını sağlayacak girişimde bu. Bu zinciri kurmamız gerekiyor" dedi.

'HAYALLERİMİZ BÜYÜK OLACAK AMA HAYALPEREST OLMAYACAĞIZ'

Öğrencilere başarılı işler yürütmek için öneriler veren Demir, ilk olarak en önemli adımın öz güven olduğunu vurguladı. Daha sonra çabalayarak başarının geleceğini anlatan Demir, "Diğer sözümüz ise hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız. Üçüncü adım ise 'hata yoktur, öğrenilmişlikler vardır' maddesi. Hiçbir ortamda gayretimiz boşa gitmez. Her gayretin sonunda sonuç alamasak bile sonuç alamamanın kendisi bir sonuçtur. Bir söz vardır çaba, gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Doğal gaz arama çalışmalarında da hoşuma giden bir cümle vardı. 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Her çabalayanlar başaramaz ama başaranlar çabalayanlardır.' Bunu ben burada görüyorum. Bu enerjiyi çeşitli ortamlarda gördük, şahit olduk. Bizim burada amacımız dilek ve temenniyi karşılıklı bir iş birliğine dönüştürmek ve başarıya ulaşmak" diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise üniversite olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: BİZİM ASIL İŞİMİZ PROJE YÜRÜTMEK
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: BİZİM ASIL İŞİMİZ PROJE YÜRÜTMEK
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: BİZİM ASIL İŞİMİZ PROJE YÜRÜTMEK
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: BİZİM ASIL İŞİMİZ PROJE YÜRÜTMEK
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: BİZİM ASIL İŞİMİZ PROJE YÜRÜTMEK

Çukurova Üniversitesi, Adana Valiliği, İsmail Demir, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: BİZİM ASIL İŞİMİZ PROJE YÜRÜTMEK - Son Dakika


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