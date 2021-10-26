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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den üniversite öğrencilerine tavsiye - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den üniversite öğrencilerine tavsiye

26.10.2021 13:49

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, üniversite öğrencilerine hayallerinin büyük olması ama "hayalperest olmamaları" önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, üniversite öğrencilerine hayallerinin büyük olması ama "hayalperest olmamaları" önerisinde bulundu.

Demir, Adana Valiliğini ziyaret etti, Vali Süleyman Elban ile basına kapalı görüştü. Demir daha sonra Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim ve Kuluçka Merkezini de ziyarette bulunan Demir, burada öğrencilerin projelerini inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demir, daha sonra "Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları" etkinliğine katılarak, Mühendislik Fakültesi öğrencilerine açılış dersi verdi. İsmail Demir, buradaki konuşmasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ilgili bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını anlatan Demir, bunları milli ve yerli teknolojilerle karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Asıl işlerinin proje yürütmek olduğunu dile getiren Demir, projeyi takip eden, sözleşmesini yapan ve teknoloji gelişimini önceleyen bir yapılarının olduğunu aktardı.

Demir, teknoloji ve bilim deyince asıl kaynağın üniversiteler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bilim üretmek, oradan uygulamalı bilimler ve teknolojilere geçmek, sanayi altyapısı oluşturmak, bu bir zincir. Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olmasını, küresel bir güç olmasını sağlayacak konu da girişim de bu. Onun için bu zinciri kurmamız gerekiyor. Siz öğrenci arkadaşlarımızdan başlayıp hocalarımızın desteğiyle oluşturulacak bilgi gücü, araştırma kritik kütlesi daha sonra belirli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi onların üretilmesi, kullanımı gibi bir dizi konunun zincir şeklinde devam etmesi gerekiyor. Bunu yaparken de ilk başta şart olan şey öz güven. Şuna içten inanacağız, 'Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız' Diğer sloganımız, 'Hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız. Çok büyük hayaller kuracağız, ama o hayallerimi kurmak üzere ne gerekiyorsa yapacağız, gereğini yerine getireceğiz.' Üçüncü sloganımız ise 'Hata yoktur, başarısızlık yoktur, öğrenilmişlikler vardır.' Hiçbir ortamda gayretimiz boşa gitmez, her gayretin sonunda sonuç alamasanız bile sonuç alamamanın kendisi bir sonuçtur, öğrenmedir."

"Biz ulaşılamaz değiliz, ulaşılabiliriz"

Demir, öğrencilere herhangi bir başarısızlık ve hata durumunda ümitlerinin kırılmaması, cesaretlerini kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin kendileriyle her zaman temas kurabileceğini ifade eden Demir, "Biz ulaşılamaz değiliz, ulaşılabiliriz. Bize çeşitli ortamlarda ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın iletişimini, ulaşımını sağlamak üzere de 'Vizyoner Genç' diye bir uygulamamız var. Bu bir ortam, portal, bir vesile. Orada staj, iş başvurularınız, o konudaki görüşleriniz, geri bildirimleriniz, proje önerileriniz, proje gruplarınız gibi çeşitli konuları çalışacaksınız." diye konuştu.

Demir, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den üniversite öğrencilerine tavsiye
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den üniversite öğrencilerine tavsiye
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den üniversite öğrencilerine tavsiye
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den üniversite öğrencilerine tavsiye
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den üniversite öğrencilerine tavsiye

Meryem Tuncel, İsmail Demir, Üniversite, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir'den üniversite öğrencilerine tavsiye - Son Dakika


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