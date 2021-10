Savunma Sanayii Başkanı Demir, Kayseri'de sanayicilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Türkiye artık Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu küresel güç olma vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atıyor." dedi.

Demir, Kayseri Sanayi Odasında (KAYSO) düzenlenen "Savunma Sanayii İl Buluşması"ndaki konuşmasında, bu toplantıları Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, ana yüklenici firmaların da katılımıyla, bu alanda hem mevcutta iş yapan firmaların olduğu hem de potansiyel olarak gördükleri illerde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demir, bu buluşmalarla savunma sanayisine olan yoğun ilgiyi kanalize etmeyi ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu derin teknolojiyi ve üretim kabiliyetlerini, Türkiye'nin dört bir tarafına yaymayı amaçladıklarını belirtti.

"İstiklal ve istikbal mücadelesinde Türkiye'de katma değer sağlayacak her girişimcimiz, her sanayicimiz ve her bilim adamımız son derece önemli." diyen Demir, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir savunma sanayimiz var, savunma sanayisinde çok iyi bir noktadayız.' dediğimizde, eğer sanayimizin diğer dalları, teknolojik yetkinliğimiz aynı seviyede gelişme potansiyelinde değilse bu, aslında boş bir söylem olur. O açıdan bu seferberliği bütün dallarda görmek gerekir. Türkiye artık Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu küresel güç olma vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atıyor. Geçen aylarda yaptığımız IDEF Savunma Sanayii Fuarı'nda çok sayıda yabancı ülkenin katılımını gördük. Türkiye'yi kendi zihin dünyalarında çok daha farklı bir yere konumladıklarını gördük. Dünyadaki dev, büyük savunma şirketlerinin fuarımızda fazla boy göstermediklerine şahit olduk. Bunun tercümesi şu, burayı pazar olarak görmekten artık vazgeçmiş durumdalar, onun için buraya artık fazla ilgi göstermiyorlar. Bu, bizim için bir anlamda iyi bir işaret. "

Savunma sanayisinde son 5 yılda yapılanlar

Türkiye'nin savunma sanayisinde son 5 yılda yaptıklarından örnekler veren Demir, şunları kaydetti:

"200 kilometre menzilli ilk deniz seyir füzemiz ATMACA, 280 kilometre menzilli karadan karaya füzemiz BORA ile füze teknolojisinde çağ atladık. MAM-C ve MAM-L'nin yanı sıra TEBER, MAM-T, KGK, HGK, LGK gibi mühimmatlar, vuruş gücümüzü gösteren ve terörle mücadelede çok net neticeler almamızı sağlayan, ülkemizin sınırlarını korumada, milli güvenliğimizi sağlayacak harekatların yapılmasında önemli etkisi olan silahlarımız. Taşınabilir mühimmat sistemleri, ergonomik el bombası ekipmanları, yüksek kapasiteli şarjör, katlanabilir mayın dedektörü gibi daha küçük ama askerimizin ihtiyaçlarını sağlayan birtakım pratik çözümler sağladık. Kısa bir sürede elde edilen bütün bu başarılar, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve karar alma süreçlerindeki desteği ve savunma sanayi ekosisteminin gayretleri sayesinde elde edilmiştir."

Demir, 1926 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası ile sanayileşmenin ilk adımlarının atıldığı kentin, sanayi potansiyeli bakımından Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkanlık olarak, yüksek katma değer üreten KOBİ ve yan sanayinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Demir, şunları ifade etti:

"KOBİ ve yan sanayinin geliştirilmesi konusunda bütün sözleşmelerimizde ana yüklenicilerimize koyduğumuz çok net yükümlülük ve şartlar var. Ana yüklenicilerimiz belirli yüzdede yan sanayiye iş vermek zorundalar. Bu zorunluluğu yerine getirmek için de ana yüklenicilerimizin kaliteli hizmet üreten yapılara ihtiyacı var. Onlar bu yapıları Türkiye çapındaki denetlemeler ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkarırken bunu ayrı ayrı yürütmek yerine, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme (EYDEP) Programı kapsamında bu değerlendirmeleri yapıp, bu anlamda firma yeteneklerini ortaya çıkarıp, eksiklerini ve geliştirilmesi gereken yönleri olan firmalarımıza destek verip, onları sürekli bir üst lige çıkarmakla ilgili çalışmalarımızın olduğu EYDEP programımız, sanayicilerimize ulaşmaya devam ediyor."

Firmalar ve projelerin desteklenmesine 300 milyon lira destek

Aynı zamanda "yetkinlik envanteri "adında bir programlarının da olduğunu anlatan Demir, "Türkiye'de hangi sanayicimizin hangi faaliyette etkin olduğu, hangi kabiliyetlerinin olduğu, hangi potansiyelinin olduğunu içeren bir envanter çok önemli." dedi.

Bütün öncelikleri yerli ve milli ürün olduğu için yerli yapılması ihtimali olan hiçbir ürünün dışarıdan alınmaması konusunda çok net bir duruşlarının olduğuna işaret eden Demir, şunları söyledi:

"Bunun için de önce Türkiye'de kimin ne kabiliyeti var, önce bunu tespit etmemiz lazım. Başkanlık olarak yerlileşme konusunda savunma sanayi sektörünün bu öncülüğü yapması konusundaki çabalarını bıkmadan sürdürmeye kararlıyız. Bu kararlılıkta sizleri de aramızda görmekten son derece mutluyuz. Bu faaliyetlerin bir amacı da farkındalığı sağlamak. Mevcut kabiliyet ve yetenek var ama bizim ihtiyacımızın ne olduğunun sizler tarafından bilinmesi gerekiyor. Savunma sanayisinde mevcut yatırımlar, üretimler yanında bütün ekosistemde eksik kalan kısımları siz sanayicilerimizin dikkatine sunmamız gerekiyor. Gördüğümüz eksikliklerden birisi, girişimcilerimizin, sanayicilerimizin hangi alanda yatırım yapma konusundaki düşüncelerini bazı popüler konular üzerine yoğunlaştırmaları. Bu da bize şunu hatırlattı, demek ki biz bu konudaki eksiklerimizi ve yatırım ihtiyaçlarının neler olduğunu belirtme konusunda bir eksiklik yaşadık."

Demir, "Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı" kapsamında geçen yıl 150 milyon liralık kredi tutarının tamamına yakınının firmalar ve projelerin desteklenmesinde kullanıldığını, geçen nisan ayında da bu yıl için 150 milyon liralık yeni bir çağrıya çıktıklarını, böylece sundukları kredilerin büyüklüğünün 300 milyon liraya ulaştığını sözlerine ekledi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de savunma sanayisinin yerli ve millileştirilmesine yönelik Başkanlığın verdiği destekler için teşekkür etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy da Kayseri'nin sanayisinin ve girişimcilik kültürünün arkasında geçmişte kurulmuş tayyare fabrikası, bez fabrikası gibi devlet desteğiyle kurulmuş fabrikaların büyük payının olduğunu, savunma sanayisinde de destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da savunma sanayisi konusunda kentin yeterli desteği almadığını belirterek, bu konuda destek istediklerini dile getirdi.

Vali Şehmus Günaydın da kentin savunma sanayisinde rol almaya hazır olduğunu vurguladı.

Program, basına kapalı devam etti.