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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

25.10.2021 14:56
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisinde başka bir boyuta geldiğini belirterek, "Bizim asıl amacımız, stratejik ürünlerde Türkiye'nin dışa bağımlılığının kalmaması.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisinde başka bir boyuta geldiğini belirterek, "Bizim asıl amacımız, stratejik ürünlerde Türkiye'nin dışa bağımlılığının kalmaması. Eğer Türkiye bölgesinde güçlü, milli çıkarlarını koruyabilen bir ülke olmak istiyorsa başka yolu yok." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Demir, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzalayan Demir, Vali Ali İhsan Su ile basına kapalı görüştü.

Mersin Üniversitesinde düzenlenen Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları Toplantısı'na katılan Demir, burada Mühendislik Fakültesi öğrencilerine açılış dersi verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığını tanıtarak ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek konuşmasına başlayan Demir, "Şu anda geldiğimiz noktaya baktığımızda, rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz; savunma sanayinde Türkiye artık başka bir boyuta geldi. Bizim asıl amacımız, stratejik ürünlerde Türkiye'nin dışa bağımlılığının kalmaması. Eğer Türkiye bölgesinde güçlü, milli çıkarlarını koruyabilen bir ülke olmak istiyorsa başka yolu yok. Şuna kesinlikle inanmamız gerekiyor, başkasının yaptığıyla hiçbir yere gidemezsiniz. Gidebildiğiniz yer kısıtlıdır. Kendi milli çıkarlarınızı savunmak durumunda değilsinizdir, ancak o bir şeyleri size verenlerin müsaade ettiği kadarıyla çıkarlarınızı oraya kadar savunabilirsiniz, ondan sonra durmanız gerekir. O halde kendi göbeğini kesmek, kendine yeter olmak bu konuda çok çok önemli." diye konuştu.

Yeni teknolojiler, geleceği yakalamak adına yapılacak yeni atılımlarla ilgili gençlerin fikirlerini beklediğini aktaran Demir, bu konuda gençlerin yapacağı çabanın çok önemli olduğunu belirtti.

Mersin'de Savunma Sanayii Başkanlığı ekibi ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin yöneticilerinin bir arada olduğunu belirten Demir, amaçlarının üniversiteyi ziyaret etmek, sanayi altyapısını görmek, kendilerinin ve sanayinin neler yaptığını anlamak, bu ilişkiyi başka bir boyuta taşımak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin israf edeceği tek bir kaynağının olmadığını vurgulayan Demir, "Çeşitli yerlerde muhtelif faaliyetler var. Türkiye'de kimin ne yaptığı, hangi kabiliyeti olduğunun tespiti, onların teşvik edilmesi, yeni ufuklar açılması çok çok önemli, onun için buradayız. Bu bir adım ve inşallah bunun devamı gelecek." ifadesini kullandı.

Bu ülkenin insanlarının özellikle, gençlerin "eğer bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız"a inanması gerektiğinin altını çizen Demir, şöyle devam etti:

"Hep başkası yapsın, biz aldık kültürüyle, o mantaliteyle büyütüldük. Okullarımızda bile muhtelif teoriler, buluşlar hepsi yabancı insanların adıyla bize aktarıldı. Onun arkasında İslam alemindeki bilim neredeydi, oradaki eserler neydi, batılı bilim adamları referans kültürde ne kadar 'ahlaksızca hareket ettiler' çünkü hiçbirisi İslam aleminden aldıkları bilgileri referans vermediler. Bir dizi bilgiyi kendi bilgileri olarak aktardılar. Bunları öğrenmek lazım. Bugün yaptığımız, yapacağımız şeyler başaracağımız şeyler... Bugün görüyoruz, belirli bir rüzgar aldık. İnşallah TEKNOFEST faaliyetleri, TÜBİTAK yarışmaları bizlerin ortaya koyduğu yarışmalar, projeler bir şeyler yapabilirim diyen arkadaşlarımızın neler yapabildiğini yavaş yavaş ortaya koydukları ortamlar oldu. Artık arkadaşlarımız uluslararası yarışlara, projelere gidiyorlar ve oralarda dereceler alıyorlar. Artık gençlerimizin önümü açmakla onlarla beraber yürümekle ilgili önemli faaliyetler içerisindeyiz."

"Türkiye için her zaman bir istiklal ve istikbal mücadelesi vardır"

Gençlerden "Akif" filmini izlemelerini isteyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin iyiliğini isteyen çok az ülke var, belki de yok. O halde güçlü olmak zorundayız. Tabii ki iyi komşuluk ilişkilerimiz olacak, tabii ki barışçıl olacağız, tabii ki kavga ve savaş ilk hedefimiz olmayacak ama inanın siz hazır olmazsanız bir gün mutlaka kapınıza gelir eğer o gün hazır değilseniz işiniz çok zor. Bugünkü çabam işte o güne hazır olmaktır. Savunma teknolojilerine yapılacak her çaba o güne hazır olmanın ve bağımsız olarak hazır olmanın bir parçasıdır. Sadece o an yapılan çalışmalar savunma alanında kalmayacak. Bugün tıpta, enerjide, iletişimde, ulaşımda, tarımda faydalı ürünler ve teknolojiler çıkacak. O halde bu aslında Türkiye için bir huruç harekatıdır. Bunu bu ciddiyetle, bu mantıkla yapmak çok çok önemlidir. Burada özellikle bu konu, tüm siyasi yaklaşımların ve ideolojinin üstündedir Türkiye için hayati bir mevzudur. Bu Türkiye'nin hayatiyet meselesidir, bu konuda herkes el ele omuz omuzadır. Çeşitli projelerimizde, yapılan testlerde gençlerimizin başardıkları zaman işte 50 kişinin, 100 kişinin 30 kişinin birbirine sarılıp ağladığı, omuz omuza oynadıkları manzaraları gördük. O gençlerimizin, değişik görüşleri olabilir ama hepsi aynı amaç için bu ülkenin bekası için bir arada oldular ve bu başarmanın duygusunu yaşadılar. Üniversite bünyesinde oluşturacağımız proje gruplarımız, çalışma gruplarımız, teknoloji takımlarımız bu birliği sağlayacaklardır. Ülkenin menfaatlerini korumak öncelikli olacaktır ve başkalarının boyunduruğuna girmemek azmi olacaktır."

"Türkiye için her zaman bir istiklal ve istikbal mücadelesi vardır, bu mücadele hiç durmayacaktır." diyen Demir, şöyle konuştu:

"Bu mücadelenin bayrağı nesillerden nesile aktarılacaktır. Bu bayrağın taşıyıcısı sizler olacaksanız. Artık bu mücadelenin boyutu teknolojidir, bilimdir, bilimsel etkinliktir. Dünyada belki her alanda değil ama bazı alanlarda Türkiye'nin iyi olma hakkıdır, bunu başarmak da idealimizdir. Bugün savunma sanayi özelinde daha sonra başka alanlarda Türkiye kaç alanda en iyi, kaç alanda dünyanın ilk üçünde, artık bunu konuşmamız, bunu tartışmamız, bu hedefleri önümüze koymamızın zamanıdır. Bunu hep beraber 7'den 77'ye başarmak durumundayız. Bu bir huruç harekatıdır, bu harekatta el ele omuz omuza tek bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz."

Demir, buluşma öncesi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Demir ile Çamsarı, Uğur Oral Kültür Merkezi'nde sergilenen öğrencilerin yaptığı projeleri inceledi. Demir, öğrencilerin hidrojen enerjili taşıtını inceledi, kaputunu imzaladı.

Programın ardından Demir, Vali Ali İhsan Su, Rektör Prof. Dr. Çamsarı ile üniversite yerleşkesindeki Mersin Teknopark'ı ziyaret etti. Burada faaliyet gösteren firmaların projelerini inceleyen Demir, "GyroTurk" adı verilen "cayrokopter"e bindi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

İsmail Demir, Üniversite, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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