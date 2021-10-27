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Schneider Electric'e "Environment + Energy Leader"den "Yılın En İyi Projesi" ödülü - Son Dakika

Schneider Electric'e "Environment + Energy Leader"den "Yılın En İyi Projesi" ödülü

27.10.2021 11:09
Schneider Electric'e

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümü alanında faaliyet gösteren Schneider Electric, Walmart iş ortaklığıyla geliştirdiği tedarik zinciri yenilenebilir ürünlerdeki Gigaton PPA (GPPA) programıyla "Environment + Energy Leader Yılın En İyi Projesi"ni kazandığını duyurdu.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümü alanında faaliyet gösteren Schneider Electric, Walmart iş ortaklığıyla geliştirdiği tedarik zinciri yenilenebilir ürünlerdeki Gigaton PPA (GPPA) programıyla "Environment + Energy Leader Yılın En İyi Projesi"ni kazandığını duyurdu.

Schneider Electric açıklamasına göre, türünün ilk örneği olan ve kolektif yenilenebilir enerji taahhütlerine toplu bir yaklaşım sunan GPPA Programı, jüri üyeleri tarafından enerji ve çevre yönetimi alanlarında yürütülen işlerin en iyi örneği olarak nitelendirildi.

Yenilenebilir enerji dönüşümü, şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için sahip olduğu en büyük kaldıraçlardan biri olarak öne çıkıyor. 2030 yılına kadar Walmart'ın küresel değer zincirinden bir gigaton (1 milyar metrik ton) karbondioksitten kaçınmayı amaçlayan Gigaton Projesi'ni destekleyen bir yenilenebilir enerji girişimi olan GPPA Programı, Walmart'ın ABD'li tedarikçilerini yenilenebilir enerji konusunda pazara girmelerini destekliyor, piyasaya erişimini demokratikleştiriyor ve dekarbonizasyon ile iklim eylemlerini mümkün hale getiriyor.

Hem Walmart tedarikçilerini yenilenebilir enerji tedariki konusunda eğitmek hem de kullanım ölçekliği güç satın alım sözleşmelerine (PPA'lar) katılım ve erişim imkanı olmayan tedarikçilerin bunları edinmesini hızlandırmak amacıyla tasarlanan GPPA Programı, 400'den fazla kurumsal yenilenebilir enerji alıcısı ve çözüm tedarikçisinin yer aldığı bir dijital iş ortaklığı platformu ve küresel bir topluluk olan Schneider Electric NEO Network'ü kullanıyor. GPPA'nın Eylül 2020'deki lansmanından bu yana, 84 Walmart tedarikçisi programa katılırken, bugüne kadar yaklaşık 50 tedarikçi, halihazırda eğitimlerini tamamladı ve eğitim aşamasında ilerliyor.

"Dekarbonizasyon için yenilenebilir enerjiden yararlanmak isteyen şirketler için iki büyük sorun var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Küresel Temiz Teknoloji ve Yenilenebilir Ürünler Başkan Yardımcısı John Powers, "Dekarbonizasyon için yenilenebilir enerjiden yararlanmak isteyen şirketler için iki büyük sorun vardır; pazar erişimi ve yenilenebilir tedarikteki karmaşıkları anlama. GPPA programı, bu engelleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Walmart ile iş birliğimiz, iklim değişikliğine karşı yarışta ortaklıkların ne kadar önemli role sahip olduğunu göstermektedir. Bu ödül, işletmelerin tedarik zinciri karbonsuzlaştırma çözümlerine geniş ölçekte erişimi artırmak için nasıl birlikte çalışabileceğinin bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Environment + Energy Leader Editörü Sarah Roberts ise "Son derece deneyimli ve kritik değerlendirme paneli ve son derece katı değerlendirme kriterleri ile beraber, katılımcılar 2021 ödülüne hak kazanmak için oldukça yüksek eşiklerle karşılaştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Environment + Energy Leader Ödülleri programı, şirketler için enerji ve çevresel faydaları sağlayan ürünler ve hizmetler ile şirketler tarafından uygulamaya konulan, çevre veya enerji yönetimi projelerinde ve karlılığı artıran projelerde mükemmelliği değerlendiriyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yenilenebilir Enerji, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Schneider Electric'e 'Environment + Energy Leader'den 'Yılın En İyi Projesi' ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Schneider Electric'e "Environment + Energy Leader"den "Yılın En İyi Projesi" ödülü - Son Dakika
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