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Schneider Electric Türkiye İnovasyon Zirvesi etkinlikleri başladı - Son Dakika

Schneider Electric Türkiye İnovasyon Zirvesi etkinlikleri başladı

21.10.2021 16:25
Schneider Electric Türkiye İnovasyon Zirvesi etkinlikleri başladı

Schneider Electric İnovasyon Zirvesi etkinlikleri, "Geleceğin Binaları ve Şebekeleri" konularının ele alındığı konuşmalar ve oturumlarla başladı.

Schneider Electric İnovasyon Zirvesi etkinlikleri, "Geleceğin Binaları ve Şebekeleri" konularının ele alındığı konuşmalar ve oturumlarla başladı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, küresel iklim sorunlarının ele alındığı, dünya ekonomisini karbondan arındırma çözümlerinin konuşulduğu zirvede katılımcılar, kayıtlarını tamamladıktan sonra Schneider Electric'in dijital ve sürdürülebilir inovasyonunu deneyimleme şansı da buluyor.

İnovasyon Zirvesi Türkiye etkinliği, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Ülke Başkanı Bora Tuncer'in açılış konuşmasıyla başladı. "Geleceğin Binaları ve Şebekeleri" konusunun ele alındığı etkinlik, Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont'un strateji konuşmasıyla devam etti.

Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Güvenilir Güç ve Dijital Enerji İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın strateji konuşmasından sonra düzenlenen oturumlarda, sağlıklı ve dayanıklı oteller, hastanelerde sürdürülebilirlik ve esneklik, yenilenebilir enerji sektörü ve organize sanayi bölgelerinde enerji dağıtımının bugünü ve yarını gibi konular ele alındı.

Etkinliğin bir sonraki bölümünde ise dijitalleştirilmiş binaların yanı sıra geleceğin sağlıklı, esnek, modernize edilmiş binalarının ve elektrikli araçların hayatımıza getirdiği yeniliklere değinildi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre, binalar yaşam döngüsü boyunca dünya enerjisinin yüzde 30'unu tüketiyor ve sera gazı emisyonlarının yüzde 40'ından sorumlu.

Etkinlikte inşaat sektöründe önemli bir değişimin yaşandığı ve günümüzün küresel talepleriyle bu dönüşümün daha da hızlanacağının altı çizilerek, daha sürdürülebilir bir gelecek için verimli, insan odaklı binalarla dijital dünyanın gücünün yakalanması gerektiğinin önemine işaret edildi. Sürdürülebilirlik için ivedilikle binaların dönüştürülerek geleceğe hazırlanması gerektiği konuşuldu ve başta EcoStruxure olmak üzere Schneider Electric'in ürün ve hizmetleriyle geleceğin sürdürülebilir, dayanıklı, verimli ve insan merkezli binaları için üretmiş olduğu çözümlere değinildi.x

İnovasyon Zirvesi Türkiye "Geleceğin Endüstrileri" konusunun ele alınacağı konuşmalar ve oturumlarla devam edecek. Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer'in açılış konuşmasından sonra Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstriyel Otomasyon İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, "Geleceğin Endüstrileri: Daha Sürdürülebilir ve Güçlü bir Gelecek İçin" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. "Sanayide Akıllı Üretim ve Dijital Dönüşüm" konularının ele alındığı paralel oturumlarda, gıda-ilaç sektöründe dijitalleşme ve sürdürülebilir verimlilik, madencilik, demir-çelik ve mineral endüstrisinde dijitalleşme, petrol & doğal gaz, petrokimya için sürdürülebilir dijital gelecek konuları ve akıllı makinelerin dijital dönüşüm yolculuğu konuşulacak.

Schneider Electric, müşterilerine açık ve bağımsız iş ortağı olma fırsatı sunuyor

Geleceğin endüstrileri eşi görülmemiş bir esneklik gerektiriyor ve bunun çözümü açık ve yazılım odaklı endüstriyel otomasyon olarak belirtiliyor. Akıllı ve sürdürülebilir üretim de bu noktada başlıyor. Yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti ve makine öğrenmesi sayesinde yeni inovasyonlar gerçekleşiyor ancak bunların tam potansiyeli kapalı endüstriyel sistemlerde gerçekleştirilemiyor. Verimlilik, esneklik ve sürdürülebilirlik düzeyine ulaşmak için cesur olmak gerekiyor.

Schneider Electric, operasyonel veri yönetimi ve endüstriyel yazılımın sinerjisi ile genişleyen kabiliyetler sayesinde müşterilerine açık ve bağımsız iş ortağı olma fırsatı sunuyor.

"Geleceğin Veri Merkezleri" ve "Geleceğin İş Ortakları" konuları ele alınacak

İnovasyon Zirvesi Türkiye, 2 Kasım'da "Geleceğin Veri Merkezleri", 4 Kasım'da da "Geleceğin İş Ortakları" konularını ele alacak.

Düzenlenen oturumlarda, dijital ekonomide rekabet gücünü korumak amacıyla cesur fikirler ve inovasyonlara ihtiyaç duyulduğunun ve Schneider Electric'in düzenlediği bu zirve ile müşterilerini ve iş ortaklarını bu çağa öncülük etmeleri yolunda desteklediğinin altı çiziliyor.

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, eski Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO), Yönetim Danışmanı Mehmet Göçmen ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun katılım göstereceği, moderatörlüğünü Bloomberg HT Araştırma Müdürü Gizem Uzuner'in yapacağı panelde de "İklim Krizine Karşı Sürdürülebilir Kalkınma İklimi: Ne Kadar Kalıcı?" konusu konuşulacak.

Bloomberg HT tarafından düzenlenecek "Sürdürülebilirlik ve İnovasyonun Makroekonomisi" adlı panele ise Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, Bloomberg HT Yorumcusu Gökhan Şen ve Bloomberg HT Londra Temsilcisi Cüneyt Başaran katılacak.

İnovasyon Zirvesi, Orta Asya, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Schneider Electric Türkiye İnovasyon Zirvesi etkinlikleri başladı - Son Dakika


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