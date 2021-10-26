Scooter ile yola savrulan kadın, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ümraniye'de, scooter kullanırken yola savrularak İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur A., yanından geçtiği sırada park halindeki 34 GD 6333 plakalı ticari aracın sürücüsünün kapıyı açarak kendisine çarpmasıyla yola savruldu. İlknur A., bu sırada yoldan geçen İETT'ye bağlı 34 GA 2772 plakalı Özel Halk Otobüsünün altına girdi.

Ağır yaralanan ve ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlknur A. burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından, otobüsün ve ticari aracın sürücüleri ifadeleri alınmak polis merkezine götürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İlknur A'nın scooter ile seyir halindeyken ticari aracın açılan kapısına çarptıktan sonra yola düşmesi ve hareket halindeki otobüsün altında kalması yer alıyor.