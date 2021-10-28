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ŞEBNEM'İ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN FURKAN ZIBINCI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

ŞEBNEM'İ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN FURKAN ZIBINCI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

28.10.2021 13:17

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Şebnem Şirin'i (25) boğazını kesip öldüren ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Furkan Zıbıncı (25), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Şebnem Şirin'i (25) boğazını kesip öldüren ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Furkan Zıbıncı (25), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Zanlının, cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin yaşadığı İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan anne Pervin Tokat tabuta sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

Olay, dün (Çarşamba) saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı'nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

AYRILMAK İSTEMİŞ

Yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulundu. Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Zıbıncı, bu sabah yoğun güvenlik önlemi altında Denizli Adliyesi'ne getirildi. Zanlı adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorularını yanıtsız bıraktı. Savcılık ifadesinin ardından Zıbıncı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

6 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan zanlının, cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

"O, BENİM MELEĞİM"

Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Şebnem Şirin'in cenazesi, annesinin yaşadığı İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada dua edilip helallik alındı. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan anne Pervin Tokat kızının cenazesine sarılarak 'Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

ŞEBNEM'İ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN FURKAN ZIBINCI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ŞEBNEM'İ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN FURKAN ZIBINCI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ŞEBNEM'İ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN FURKAN ZIBINCI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ŞEBNEM'İ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN FURKAN ZIBINCI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pamukkale Üniversitesi, Şebnem Şirin, Pamukkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEBNEM'İ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN FURKAN ZIBINCI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEBNEM'İ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN FURKAN ZIBINCI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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