Şebnem'i boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şebnem'i boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de 23 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren zanlı Furkan Zıbıncı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda; 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından Zıbıncı'nın yaşadığı apart dairesinde boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Z., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Zıbıncı'nın 'gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar' olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. "Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Furkan Zıbıncı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.