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Şebnem'in katili adliyeye sevk edildi (3) - Son Dakika

Şebnem'in katili adliyeye sevk edildi (3)

28.10.2021 14:32
Şebnem'in katili adliyeye sevk edildi (3)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı Furkan Zıbıncı, Şebnem Şirin'in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü. Olayı hatırlamadığını belirten Zıbıncı'ın ifadesinde, "Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik. Tekrar alkol aldık ve rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdik. Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

12 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Şebnem Şirin, Pamukkale, Denizli, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şebnem'in katili adliyeye sevk edildi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şebnem'in katili adliyeye sevk edildi (3) - Son Dakika
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