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"Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz" - Son Dakika

"Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz"

05.10.2021 17:27

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde enflasyon baskısının dikkat çektiğini belirterek, "Yarın itibarıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde enflasyon baskısının dikkat çektiğini belirterek, "Yarın itibarıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "Agrigenomik Merkez-Hayvan ve Biyki Genomatik Araştırmaları İnovasyon Merkezi" projesinin açılışına katıldı.

Covid-19 salgını döneminde tüketicilerde gözlemlenen stok yapma eğiliminin talebi artırarak tarım sektörü üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade eden Varank, "Tüketim tarafında yaşanan bu genişlemenin aksine, mecburen uygulanan kısıtlamalar nedeniyle üretim tarafında ise bir daralma oluştu. Bu durum bizlere üretimin sürekliliğini sağlayacak tedbirleri zamanında almanın önemini bir kez daha gösterdi" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZA KALİTELİ ÜRÜNÜ UYGUN FİYATA SUNMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Üretimde sürdürülebilirliğin dünyanın en önemli konularından biri haline geldiğini belirten Varank, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde bu konuda dünya geneline kıyasla daha iyi bir noktada olduğumuz açıktır. Yenilikçi projelerimizle bu başarıyı daha da ileri taşıyacak, vatandaşlarımıza kaliteli ürünü uygun fiyata sunmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"SEBZE-MEYVE ZAYİATINI AZALTACAK 'SOĞUK ZİNCİR FİNANSAL DESTEK PROGRAMI'NI BAŞLATTIK"

Bakan Varank, bakanlık olarak üretimde sürdürülebilirlik konusunda başlattıkları yeni destek programının müjdesini vermek istediğinin altını çizerek, "Malumunuz son dönemde enflasyon baskısı dikkat çekiyor. Bunda salgın sebebiyle düzensizleşen tedarik zincirlerinin büyük etkisi var. İşte biz de Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları doğrultusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz. Program kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'in (KOBİ) leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL'ye kadar destek vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"HEDEFİMİZ KOBİ'LERİMİZİN MALİYETLERİNİ AZALTARAK TEZGAHLARDAKİ FİYATLARI DÜŞÜRMEK"

Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'ndan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonlarla sebze-meyve taşımacılığı yapan lojistik firmaların yaralanacağı bilgisini veren Varank, "Böylece işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini karşılayacağız. Hedefimiz KOBİ'lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki fiyatları düşürmek" dedi.

VARANK, KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE ÜNİVERSİTELER OLARAK İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE SÖZ KONUSU SORUNUN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEKLERİNE İNANDIĞINI SÖYLEDİ.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda yer alan "Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına destek verilecektir." eylemi çerçevesinde harekete geçen KOSGEB, toptancı hallerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler, komisyoncu meslek mensupları ile sebze/meyve taşımacılığı yapan KOBİ'lerin desteklenmesi için 'Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı'nı yürürlüğe aldı.

Program çerçevesinde işletmelerin, yerli malı ve yeni olmak kaydıyla 1 adet soğuk hava ünitesi edinimlerinde oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını KOSGEB geri ödemesiz olarak karşılayacak. 10 adete kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde de aynı uygulama geçerli olacak.

KOSGEB, bu kapsamda Vakıf Leasing, Yapı Kredi Leasing, Halk Leasing, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile iş birliği protokolleri imzaladı. Ayrıca, teminat sıkıntısı çeken işletmeler de 'Kredi Garanti Fonu A.Ş'ye Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Protokol' kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinden de faydalanabilecek.

(Mustafa Cenik - Bayram Türüdü/İHA)

Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Mustafa Varank, Enflasyon, Kosgep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz" - Son Dakika
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